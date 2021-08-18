Ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar terk etmedi

DHA

Ardahan´ın Göle ilçesine bağlı Çakırüzüm köyü merasında beslenen yılkı atlarından birinin arka ayağı bilinmeyen nedenle kırıldı.

DHA'nın haberine göre yürüyemediği için bulunduğu yere yatan atı, sürüdeki diğer atlar yalnız bırakmadı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen bir veteriner, atın tedavisini yaptı.

At, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince bulunduğu yerden alınarak tedavisi için merkeze götürüldü.

Diğer yılkı atları da dağlara doğru gitti.