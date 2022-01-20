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Lokomotifin çarpması nedeniyle ayağı kesilen Eren, futboldan kopmayacak

Amasya'da lokomotifin çarpması sonucu yaralanan ve Samsun'daki hastanede ameliyat edilerek sağ ayağı kesilen 15 yaşındaki Eren Bulut, çok sevdiği futboldan kopmak istemiyor

20.01.2022 - 16:31 | Güncelleme: ABONE OL
Ayağı kesilen Eren futboldan kopmayacak

Kurşunlu Mahallesi'nde 14 Ocak'ta rayların bulunduğu alandan karşıya geçmeye çalışırken lokomotifin çarpması sonucu yaralanan Amasya İl Özel İdare Spor Kulübü oyuncusu 15 yaşındaki Eren Bulut, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ameliyat edildi.

Sağ ayağı kesilen ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Eren Bulut, AA muhabirine, olay günü hazırlık maçında gitmek üzere evden çıktığını söyledi.

Raylara indiğinde trenin geldiğini son anda fark ettiğini anlatan Bulut, "Ne korna çaldı ne bir şey. Ben de yetişmek için hızlıca gidiyordum. Sonrasında uyandım. Herkes başıma toplanmış. Şu an çok iyiyim, çok şükür." dedi.

Moralinin yerinde olduğunu dile getiren Bulut, bu zor süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

"AMPUTE MİLLİ TAKIMI İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Eren Bulut, stoper mevkisinde oynadığını belirterek, "Antrenmanlarla, maçlarla milli takım seçmelerine hazırlanıyordum. Bu elim kaza sonucunda yapamadım ama yine milli takımda oynamak isterim. Yılmayacağım, gece gündüz çalışacağım. Milli takıma seçilmeye çalışacağım. Ampute Milli Takımı'na girebilmek için gece gündüz çalışacağım. Futbolu bırakmayacağım, devam edeceğim sonuna kadar. Herkese söz veriyorum." diye konuştu.

Amasya'daki antrenörleri Rasim Tufanoğlu ve Levent Hırçın'a destekleri için teşekkür eden Bulut, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkililerine de duacı olduğunu sözlerine ekledi.

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