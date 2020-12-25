Yeniden birinci seçildi

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Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 2019'un hizmet ihracatçılarına verilen ödüller sahiplerini buldu. Kurumun, Türkiye genelinde en çok ihracat yapan firmalara sektörlerine göre verdiği ödüllerde, ihracatındaki yüksek oranlarıyla 'Filmcilik, Eğlence ve Diğer Kültür Hizmetleri Sektörü' birinciliğini bu yıl da Ay Yapım kazandı

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Her yıl düzenlenen ödül töreniyle o yılın hizmet sektörü ihracatına en çok katkıda bulunarak sektörü Türkiye ekonomisinin ve istihdamının önemli güçlerinden biri haline getiren şirketleri seçen Hizmet İhracatçıları Birliği, geçtiğimiz günlerde 2019 boyunca gösterdikleri gayretlerden ötürü 18 kategoride ilk üçe giren 54 firmayı ödüllendirdi.

Ürettiği film ve dizilerle sektörün önde gelen yapım şirketlerinden biri haline gelen ve her yıl başarılarını katlayarak ilerleyen Ay Yapım, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından 'Filmcilik, Eğlence ve Diğer Kültür Hizmetleri' kategorisinde birinci seçilerek, bu prestijli ödüle bir kez daha layık görüldü. Pandemi sebebiyle çevrim içi olarak gerçekleştirilemeyen '2019 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları' etkinliğinin yerine ödüller bir kısa film eşliğinde firmalarla buluşuyor.