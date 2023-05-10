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Haberler Magazin Ay Yapım'dan 'Aile' açıklaması - Magazin haberleri

Ay Yapım'dan açıklama

Ay Yapım, çekimler sırasında meydana gelen kazayla ilgili açıklama yaptı

Giriş: 10.05.2023 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
Ay Yapım'dan 'Aile' açıklaması - Magazin haberleri
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Ay Yapım tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile dizimizin 11. bölümünün efektli final sahnesinin çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olası hata ve ihmaller ile ilgili incelemeler başlatılmıştır. Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma ve inceleme yapılacak ve tarafımızca sonuca ulaştırılacaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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