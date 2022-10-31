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Ay tutulması yaklaşıyor! 2022 Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Tam ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Ay tutulması ne zaman? İşte tarihi...

25 Ekim'de gerçekleşen güneş tutulmasının ardından gözler ay tutulmasına çevrildi. Ay tutulmasının tarihi ve saati gündeme gelirken Türkiye'den görülüp görülmeyeceği merak konusu oldu. İşte ay tutulması hakkında merak edilenler...

Giriş: 31.10.2022 - 08:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ay tutulması için heyecan dorukta. Yıl sonuna az bir süre kala güneş tutulmasının ardından gerçekleşecek ay tutulmasının tarihi ve saati gündeme geldi. Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesine girdiği yörünge konumu olarak adlandırılan ay tutulması hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

  • AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

    Ay tutulması 8 Kasım Salı günü öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te gerçekleşecek.

  • AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

    Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Fakat nadir görülen bu doğa olayı Türkiye'de gündüz saatine denk gelmesinden dolayı, aydınlık havada Ay tutulması gözlemlenemeyecek.

  • AY TUTULMASI NASIL OLUR?

    Ay, dünyanın etrafında turlarken bazı zamanlar dünyanın gölgesinde kalabilmektedir. Ayın gölgede kaldığı zamanlarda ay güneşten gelmekte olan ışınları alamaz ve dünyanın gölgesi de ayın üzerinde düşer. Bu durumda ay karanlıkta kalır ve böylece ay tutulması gerçekleşmiş olur. Ay tutulması olayında ayın karanlıkta kalmasına rağmen ay tamamen görünmez olmaz. Böyle durumlarda ayın üzerinde kırmızı renge yakın bir tonda dünyanın gölgesi oluşur.

  • Ayın çeşitli evreleri bulunur ve bu her evrenin bir ismi vardır. Ay tutulması olayı yaşandığı zaman ay dolunay görünümünde bulunur. Ay tutulmasında tutulma olayı yaklaşık olarak 1 saat civarı sürer. Günümüze kadar gerçekleşmiş olan ay tutulması olayında en küçük zaman sınırı ise 40 dakika olarak belirlenmiştir.

    Ayın gölgede kalmış olduğu ay tutulması olayında dünya, güneş ve ay çizgisinin farklı kombinasyonlar yaşanabilmektedir. Bu farklı kombinasyonlar çerçevesinde ay tutulması bazı durumlarda kısmi ay tutulması biçiminde de gerçekleşebilir. Kısmi ay tutulması olayında dünyanın gölgesi tam olarak ayın üzerine düşmez. Gölge ayın üzerine kısmen düşer.

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