BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Finansal ve duygusal konularda birtakım zorlanmalar yaşadığınızı düşünüyorsunuz şu aralar sevgili Başak burçları… Ve bu zorlukların üstesinden gelmek yerine geçmişe sığınıyorsunuz. Ancak sizin kafanızda büyüttüğünüz sorunlar, sizin düşündüğünüz kadar ciddi değil. 5 Temmuz’da Oğlak burcunda gerçekleşen ve etkilerini bu hafta da hissedeceğiniz Ay Tutulması’nda aşk ve ilişkiler gündeminizde olacak. İlişkiler konusunda desteklendiğinizi hissedeceksiniz. Örneğin adını koymadığınız bir ilişkiniz varsa ciddileşebilir, birbirinize hislerinizi açıklayabilirsiniz. Birlikteliği olanlar da her şeyi sevgiyle aşkla yoluna koyacak. Ayrıca Ay Tutulması’nı takip edecek 10 günlük süreçte tatil planı yapabilirsiniz. Fakat planlamalarınızı iyi yapın çünkü bir yandan da Merkür gerilemesi devam ediyor.