Ay tutulmasına geri sayım! Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta?
Önemli gökyüzü olaylarından biri olan tutulmalardan ilkini yaşamak üzereyiz. Yılın ilk Ay tutulmasına az bir zaman kaldı ancak bu kez bu tutulma, Türkiye'den görülmeyecek. 12 astroloji burcun da etkilendiğine inanılan Ay tutulması yarı gölgeli olarak gerçekleşecek. Peki, Ay tutulması ne zaman? İşte, detaylar...
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Gökyüzünde bir şölen yaratan tutulmalardan ilki gerçekleşmek üzere. Bu seneki tutulma Türkiye'den izlenmeyecek ancak 18 Eylül'deki diğer tutulmayı Türkiye'den görebileceğiz. Peki, yılın ilk Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...
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YILIN İLK AY TUTULMASI NE ZAMAN?
2024'ün ilk Ay tutulması 25 Mart'ta, 20 Mart Bahar Ekinoksu (gündüz-gece eşitliği) sonrasındaki "Solucan Ay" esnasında yarı gölgeli tutulma şeklinde yaşanacak.
Tutulma sabah 07.53'te başlayacak ancak üst seviyeye ulaşması 10.12'de olacak. Saat 12.32 itibarıyla da bitecek.
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AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Kıta Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek tutulma, Türkiye'den görülemeyecek.
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BU SENE BAŞKA AY TUTULMASI VAR MI?
Başka bir Ay tutulması ise 18 Eylül'de olacak. Tutulma 05.14'te başlayıp 06.16'da bitecek ve parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek.
Eylül'deki tutulma, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek. Bu tutulma, Türkiye'den görülebilecek.