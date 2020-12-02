Biraz uzaklaşmak, kaçmak istediğiniz bir döneme denk geliyor ama o koyu koyu tartışmaların içerisine girmemeye özen göstermelisiniz. Kendi ufkunuzu geniş tutarsanız, hayatta deneyimleyecek daha fazla şey var derseniz. Bu 6 aylık serüvenin çok daha hızlı atlatacağınıza eminim. İşin içinde tutkunun da dahil olduğu bildiğiniz bir süreç geliyor. Bu süreç de daha çok mart ayında ortaya çıkacak ve daha iyi tetiklenecek. Mart ayına kadar kendinizi biraz daha düzeltmeniz gerekiyor. “Neyi nasıl yapabilirim, neler çıkartabilirim ortaya?”. Bunlarla ilgili biraz sorun soruşturun.