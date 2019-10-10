Ay parçası tarifi, nasıl yapılır?

İster bayramlarda, ister iftar sofralarında, kıyır kıyır bir tatlı yapmak istiyorsanız, ay parçası tam damağınıza göre bir tatlı. Misafirleriniz bir tane daha yemek isteyecekler.
Ay Parçası Tarifi Şerbeti İçin Gereken Malzemeler:
- 2 su bardağı şeker
- Çeyrek limon
- 2 su bardağı su
Ay Parçası Tarifi Hamuru İçin Gerekli Malzemeler:
- 125 gram tereyağı ya da margarin
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 adet yumurta
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı irmik
- 1 paket vanilya
- 1 tepeleme çay kaşığı tuz
- Limon ve portakal rendesi
Ay Parçası Tarifinin Yapılışı:
- Yoğuracağımız kabın içine tüm malzemeleri alarak, önce tahta bir kaşıkla birbirine yedirelim.
- Dikkatli ve azar azar un ekleyerek yoğuralım ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim.
- Bu aşamada 1 çay bardağı öğütülmüş ceviz de ekleyelim ve hamurumuzda yedirelim şekil vermek için bir çay bardağı kullanalım.
- Hamurdan elinize bir parça alın ve tezgah üzerinde silindir haline getirin.
- Bu haldeyken elinize yapmış olduğunuz silindir şekline basarak düzleştirin
- Çay bardağının ağız kısmı genişliğinde olsun bardağın ağız kısmıyla hamurumuzda ay şekli verelim fırın tepsisine dizelim ve üzerine bir bıçak yardımı ile ince çizgiler yapalım.
- Önceden ısınmış fanlı fırında 150 derecede yaklaşık 25-30 dakika pişirelim.
- İlk sıcağa gittikten sonra soğuk şerbetin hepsini tatlımızın üzerine dökelim.
- Şerbetini çektikten sonra servis tabağına alalım.
- Afiyet olsun...
Ay Parçası Tarifi Püf Noktası:
- Hamurunu hazırlarken onu yavaş yavaş katalım, hamuru yumuşaklığını ayarlamak için bu işlem gerekir.
- Ay şeklinde verebilmek için çay bardağı kullanalım
- Bu şekli verirken, hamur tezgâha yapışmasın diye altına yağlı kağıt serelim.
- Servis etmeden önce 1-2 saat tatlımızı dinlendirirsek daha güzel olur.
Limon veya portakal kabuğu rendelerseniz, daha aromatik bir tat elde edersiniz
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