ÖNCEDEN GÜNLER 16.9 SAATTİ

Ay, Dünya üzerinde saat akışını belirleyici önemli bir rol oynar. Ay ne kadar uzaklaşırsa günler o kadar uzar.

Bundan 2.45 milyar yıl önce günler 24 saat değil, 16.9 saatti.

Bu, bütün bir günün daha da uzayacağı anlamına geliyor, ancak böyle bir farkın oluşması bilimsel olarak milyonlarca yıl alıyor.