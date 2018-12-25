Ay'a giden ilk astronotlardan Bill Anders: Mars'a insan göndermek aptalca bir fikir

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Ay'a seyahat eden ilk üç insandan biri olan Bill Anders, Mars'a insan göndermenin "aptalca" bir fikir olduğunu söyledi.
Anders, dünya yörüngesinden ayrılıp Ay'a seyahat eden ilk uzay aracı olan Apollo 8'deki astronotlardan biri.
BBC Radyo 5'e yaptığı açıklamada, Mars'a insan göndermenin "neredeyse gülünç" olduğunu ifade eden Anders, özellikle maliyet konusuna dikkat çekiyor.
Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA),bir yandan Ay'a yeniden insan göndermeyi diğer yandan da gelecekte Mars'a insan gönderebilmenin tekonolojileri üzerinde çalışıyor.
BBC, NASA'ya konuyla ilgili görüşlerini almak için ulaşmaya çalıştı ancak yanıt alamadı.
85 yaşındaki Anders, Mars'a insansız araçların gönderilmesinin büyük bir destekçisi olduğunu ancak maliyeti çok daha yüksek olan Mars'a insan gönderme görevleri konusunda yeterince kamu desteğinin olmadığını söyledi.
"Bunu zorunlu kılan ne? Bizi Mars'a gitmeye iten ne?" diye soran Anders, "Devletlerin o kadar ilgili olduğunu zannetmiyorum" diye konuştu.
Keşif robotları Mars'ta araştırmalarını sürdürüyor. Son olarak NASA'nın InSight uzay aracı, geçen ay Mars'a iniş yaparak gezegen yüzeyine ekipmanlarını yerleştirmeye başlamıştı.
21 Aralık 1968'de Anders, Frank Borman ve Jim Lovell ile birlikte Apollo 8 uzay aracıyla Ay'ın yörüngesine seyahat eden ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirmişti.
Apollo 8 misyonunu yöneten Frank Borman ise Mars'a insan gönderme misyonları konusunda daha olumlu.
Frank Borman, "NASA konusunda Bill kadar eleştirel değilim. Güneş Sistemi'mizin keşfedilmesi konusunda iradeli olunması gerektiğini düşünüyorum ve insanlı misyonlar da bunun bir parçası" dedi.
Borman, gelecekte uzay turizmi kapsamında Mars'a özel turlar düzenlemeyi düşünen SpaceX'in kurucusu Elon Musk ve Amazon'un yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos'un hayalleri konusunda ise daha temkinli.
"Mars hakkında abartılı olduğunu düşündüğüm bir sürü saçmalık var. Musk ve Bezos, Mars'a koloni yerleştirmekten bahsediyorlar, bence bu saçmalık" dedi.
Apollo 8, 27 Aralık 1968'de misyonunu tamamlayarak Dünya'ya geri dönmüştü.
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