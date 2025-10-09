Habertürk
        Axl Rose, konserinde Filistin bayrağı açtı - Magazin haberleri

        Axl Rose, konserinde Filistin bayrağı açtı

        Guns N' Roses grubunun baş solisti Axl Rose, Bogota konserinde Filistin bayrağı açarak Gazze'ye destek verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 08:28 Güncelleme: 09.10.2025 - 08:28
        Konserinde Filistin bayrağı açtı
        Ünlü rock grubu Guns N' Roses'in solisti, ABD'li şarkıcı Axl Rose, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki konserinde Filistin bayrağı açarak İsrail'in Gazze'de iki yıldır sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

        Gecenin ilerleyen saatlerinde 'Civil War' (İç Savaş) şarkısını seslendiren Rose, seyircilerin arasından kendisine uzatılan ve üzerinde, "Sana ait soykırıma ihtiyacım yok" yazılı Filistin bayrağını dinleyicilere gösterdi.

        Alanda toplanan binlerce müziksever de Filistin bayrağı gösteren Rose'u alkışlarla karşıladı. Rose, bir süre Filistin bayrağını boynuna astıktan sonra ekibine uzatarak, imzalı hâliyle bayrağı sahibine geri vereceğini söyledi.

        Sahnede Kolombiyalılara teşekkür eden Rose, "Tüm Kolombiyalı arkadaşlarımız burada." dedi.

        #Guns N Roses
        #Filistin

        Habertürk Anasayfa