Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finale yükselen ekipler belli oldu.

Organizasyonun yarı finalinde Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenen Arkas Spor ile Spor Toto'yu 3-2 ile geçen Galatasaray HDI Sigorta, adlarını finale yazdırdı.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta, 13 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'te Sivas'taki 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda karşılaşacak.