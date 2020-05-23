Axa'dan doktor danışma hattı

Axa Sigorta, “Doktor Danışma Hattı” hizmetiyleherkesin Kovid-19 salgınına karşı önlem olarak evlerinde kaldığı bu dönemde sigortalılarına hastaneye gitmesi gerekmeden doktorlara danışma imkânı sunuyor. AXAFit veya 0850 225 09 99 müşteri hizmetleri numarası üzerinden ulaşılacak “Axa Doktor Danışma Hattı”, yazılı, sözlü ve görüntülü olmak üzere üç farklı şekilde hayata geçiyor; 7/24 hizmet verecek telefonda “Anında Doktora Sor”, AXAFit üzerinden doktorlara yazma imkanı veren DoktorDerKive randevu sistemi ile tüm branşlarda uzman doktorlarla görüntülü görüşme sağlayan “Doktorla Görüntülü Görüş”seçenekleri Axa Sigorta sağlık sigortalıları ile buluşuyor. Hizmetten hem özel sağlık sigortası hem de tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi müşteriler yararlanabiliyor. Hizmetin sektörde en büyük farklılaşma noktası ise; yazılı iletişim ve telefonda iletişim seçenekleri sunması ve aynı zamanda özel hastanelerin uzman doktorlarından oluşturulmuş bir doktor ağı ile tüm branşlarda randevu alınarak görüntülü görüşme imkânı sunması. Doktorla Görüntülü Görüş hizmeti Pazar günleri ve Resmi Tatiller dışında her gün veriliyor. Sigortalıların randevu talepleri 16.00’ya kadar aynı gün içinde işleme alınıyor, 16.00’dan sonra gelecek randevular ise en geç ertesi iş günü işleme alınıyor. Randevular sigortalıların uygun olduğu zamanlamaya göre planlanıyor, cumartesi günleri de dahil olmak üzere haftanın altı günü 09.00- 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet alınabiliyor.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YAPILIYOR

Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, “AXA Doktor Danışma Hattı hizmetimizle sağlık sigortası müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak bir uygulamayı hayata geçirdik. Evlerimizden çıkamadığımız bu günlerde müşterilerimizin sağlıkları hakkında bir soruları olduğunda hastaneye gitmeden anında telefonla sorarak ya da seçkin hastanelerdeki tüm branşlardan uzman doktorlarla randevu alarak görüntülü görüşmelerini sağlıyoruz. Hasar ödemenin ötesine geçerek sigortalılarımızın hayatına değer katan bir çözüm ortağına dönüşmek, onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz.” dedi.

İNSANLAR EVDEN ÇIKMAK İSTEMİYOR

Axa Sigorta Bireysel Teknik ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay; “Anlaşmalı olduğumuz hastanelerden aldığımız veriler, insanların acil olmayan tedavileri için hastaneye gitmeyi tercih etmediğini ve ihtiyaçları olsa da salgın sürecinde evlerinden çıkmak istemediğini gösteriyor. Biz de sektördeki en kapsamlı şekliyle doktorlara yazarak, doktorları arayarak ya da doktorlarla online görüşerek ulaşılan bir danışma hizmetini, gündemle paralel olarak gelişen ihtiyacı da düşünerek hızla hayata geçirdik. Axa Doktor Danışma Hattı hizmetimiz ile müşterilerimizin sağlığını desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.