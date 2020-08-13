Avusturya merkezli raf ve mobilya firması Umdasch Store Makers Management, Bursalı Madosan Raf Sistemleri'nin yüzde 55'ini devralmak üzere Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.

1868 yılında kurulan Umdasch Store Makers Management, raf ürünleri ve mağaza dekorasyonu alaında Avrupa'nın en önemli firmaları arasında yer alıyor. Firmanın toplam 1500 çalışanı bulunuyor. Firmanın bağlı bulunduğu Umdash Group'un toplam çalışan sayısı ise 8.000 civarında.

1993 yılında kurulan Madosan Raf Sistemleri bugün toplamda 73 ülkeye ihracat yapıyor.