Avusturyalı turist otelde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Avusturyalı turist Helmut Ritter (71), otel odasında ölü bulundu.

1 Nisan'da tatil için Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenilen Helmut Ritter, Kızılağaç turizm bölgesindeki bir otele yerleşti. Ritter'in odasındaki yatakta hareketsiz şekilde bulan otel çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri Ritter'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Avusturyalı turistin cansız bedeni, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.