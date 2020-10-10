Avusturya’da Türklerden "Viyana seçimlerinde oyuna sahip çık" mesajı

AA

Başkentin yeni yönetimini belirleyecek seçimde yaklaşık 1 milyon 150 bin seçmen sandık başına gidecek. 80 bine yakın Türk kökenli seçmenin bulunduğu şehirde, yüzde 7’nin üzerinde oya sahip Türklerin tercihleri kilit önem taşıyor.

İrili ufaklı 13 partinin yarıştığı seçim haftalar öncesinden iktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve İkinci Dünya Savaşı sonrası Viyana’da yönetimi kimseye kaptırmayan Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) arasında güç gösterisine sahne oldu.

ÖVP Genel Başkanı ve Başbakan Sebastian Kurz, iktidarda olmanın verdiği güçle, esasında bir yerel seçim olan Viyana eyalet seçimini milletvekili seçimleri havasına sokarak, Sosyal Demokratların 75 yıllık iktidarını sonlandırmayı hedefledi.

- Kurz'un bilindik seçim stratejisi

Başta Türkiye olmak üzere ülkedeki Türk ve Müslüman toplumu üzerinden SPÖ’ye vurmaya çalışan Kurz, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsü de (Kovid-19) seçim malzemesi yapmaktan geri durmadı.

Kurz’un aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) neredeyse bütün söylem ve sloganlarını kullanması, aşırı sağcıların Türk ve Müslümanlara yönelik daha ırkçı ve nefret içerikli seçim kampanyası yürütmesine yol açtı.

- Aşırı sağcıların ırkçı seçim kampanyaları

Seçmenlerinin büyük çoğunluğunu Kurz’a kaptıran aşırı sağcı FPÖ ülkenin yakın tarihinde benzerine nadir rastlanır bir seçim kampanyası yürüterek, seçim çalışması adı altında Türk ve Müslümanları hedef gösteren söylemlere yöneldi.

Kovid-19’la mücadele, istikrarın korunması ve farklı kültürlerin birlikte yaşaması gibi konu başlıklarını seçim kampanyasında öne çıkartan SPÖ’lü Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, yapılan kamuoyu yoklamalarına göre seçimin favorisi olarak gösteriliyor.

Viyana için yapılan son seçim anketlerine göre, sırasıyla SPÖ yüzde 42, ÖVP yüzde 20, Yeşiller Partisi yüzde 17, FPÖ yüzde 10 ve Yeni Avusturya Partisi (NEOS) yüzde 6 ile yüzde 5’lik seçim barajını aşarak eyalet meclisine gireceği tahmin ediliyor.

- STK'lerden sandığa gidin vurgusu

STK temsilcileri, 150 bin Türk kökenli vatandaşın yaşadığı başkentte siyasi etkinliği artırabilmek için oy kullanma hakkı olan herkesin sandık başına gitmesinin önemine işaret etti.

Viyana Taksiciler Odası Başkanı Resul Ekrem Gönültaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada yerel seçimlerde partilerden ziyade adayların daha ön planda olduğunu belirterek, Viyana’nın son 10 yılda dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehri seçildiğine dikkati çekti.

Gönültaş, Türk toplumunun yarım asırdan fazla bir süredir yaşadığı Avusturya’da ülkenin gelişmesindeki katkılarına değinerek, "Viyana’da hizmetlerin devam etmesi ve istikrarın sürmesi için 70-80 bin civarındaki Türk kökenli seçmenimiz, pazar günü sandığa giderek oy kullanması büyük bir önem arz ediyor." dedi.

Seçim katılım oranları ve istatistiksel verilerin her parti tarafından takip edildiğinin altını çizen Gönültaş, "Türk seçmenin sandığa gösterdiği teveccüh, öncelikli olarak Avusturya siyasetine olan ilgi ve alakamızı göstermiş oluyor. Aynı zamanda siyasi partilerde yer alan Türkiye kökenli adayların daha fazla söz sahibi olmaları, daha etkin faaliyetlerde bulunmaları açısından da çok önemli. Bu nedenle sandığa gidilmesi, yön alan taraftan ziyade yön veren tarafta etkili olmamıza da yardımcı olacaktır." görüşünü paylaştı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Avusturya Başkanı Mahmut Koç da 11 Ekim’de yapılacak seçimlerin Viyana için önemli olduğu kadar Avrupa’daki Türk ve Müslümanlar için de önemli olduğunu, her seçimde Türk ve Müslüman karşıtlığı ile oylarını yükselten Başbakan Kurz’a bu seçimle iyi bir mesaj verilmesi gerektiğini söyledi.

- "Türk seçmenin oyu seçimin kaderini değiştirebilir"

Koç, “Viyana’da 80 bine yakın Türk seçmeni seçimlerin kaderini belirleyecek konumda. Bu nedenle Pazar günü sandığa gidip kendilerine yakın gördükleri ana akım parti ve adaylarına oy vermeleri hayati önem taşıyor.” Şeklinde konuştu.

UID Avusturya olarak seçim öncesi Türklerin sandığa ilgi göstermeleri için yaptıkları çalışmalarını da anlatan Koç, Viyana’da 5 bine yakın ev ziyareti gerçekleştirdiklerini, 15 üzerinde seçim katılım seminerleri düzenlediklerini ve 432 bin posta kutusuna bilgilendirme broşürü dağıttıkları söyledi.

- "Oyumuza sahip çıkalım"

WEFA Avusturya yardım kuruluşu Başkanı Hasan Yetiş, yaklaşık 40 yıldır Avusturya’da yaşadığını ifade ederek, yaşamının büyük bir çoğunluğunu bu ülkede geçiren Türk kökenli seçmenlerin ülkenin geleceğinde söz sahibi olmaları için sandık başına gitmeleri gerektiğini vurguladı.

Yetiş, "Hep birlikte oyumuza sahip çıkmamız gerekiyor, hangi parti olursa olsun gidip oyumuzu kullanmalıyız. Türk kökenli seçmenin sandığa az ilgi göstermesi, bizim siyasiler tarafından muhatap alınmamamıza neden oluyor ve böylelikle sesimizi duyuramamış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.