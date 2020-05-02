Avusturya’da Kovid-19 nedeniyle kapanan kuaför ve alışveriş merkezleri yeniden açıldı - VİYANA

Ülkede günlük vaka sayısındaki düşüş ve sağlığına kavuşanların oranındaki artış hükümeti kademeli olarak bazı tedbirlerin esnetilmesi ya da kaldırılması yönünde harekete geçirdi.Sokağa çıkma kısıtlamasının dün sona erdiği ülkede, bugün de gastronomi ve turizm sektörü dışındaki işletmelerde yeniden işbaşı yapıldı.
- Normale dönüşte önemli adımlar
Özellikle alışveriş merkezi gibi çok sayıda kişinin kapalı bir alanda bulunduğu ya da sosyal mesafenin ortadan kalktığı güzellik salonu ve kuaförlerin yeniden açılması ülkede normalleşme yolunda atılan önemli adımlar oldu.Bu arada uzun süre kapalı kalan semt pazarlarına da halkın yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.
- Kuaförlere yoğun ilgi
Sinan Demirkoparan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Viyana’da uzun süreden beri kuaförlük yaptığını belirterek, yaklaşık bir buçuk aydır kapalı olan iş yerinin açılmasıyla müşteri yoğunluğuna şahit olduklarını söyledi.Demirkoparan, Kovid-19 nedeniyle önlemlere uyduklarını vurgulayarak, özel hijyen kurallarının yanı sıra maske, sakal tıraşı için özel bir koruyucu kask taktıklarını ve müşteriler arasında birer koltuk mesafe bıraktıklarını anlattı.
Müşterilerin de maske kullanması gerektiğini belirten Demirkoparan, randevu ile müşteri aldıklarını ve mümkün olduğu kadar az kişinin salonda bulunmasına izin verdiklerini ifade etti.Demirkoparan, yaklaşık iki aydır çalışamadıklarını, devletten yardım beklediklerini sözlerine ekledi.
- Mayıs'ta ibadethane ve oteller açılacak
Normale dönüşte mayıs ayının belirleyici bir rol oynayacağı Avusturya’da kademeli olarak okul, ibadethane ve restoranlar 15 Mayıs’ta otel, hayvanat bahçesi ve yüzme havuzları da 29 Mayıs’ta hizmete girecek.Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı 15 bin 506’ya, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 596’ya yükseldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!