Avusturya’da Kovid-19 ile mücadeleye Türk ve Müslümanlardan destek

AA

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 380 binin üzerinde vaka ve 16 bine yakın can kaybıyla dünya genelinde toplumları olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Avrupa’da 6 bin 77 can kaybıyla virüsün ilk çıktığı ülke olan Çin’i geride bırakan İtalya, virüsten en çok etkilenen ülke olurken, eski kıtada virüsün bulaşmadığı ülke bulunmuyor.

Avusturya 9 milyona yakın nüfusu ve gelişmiş sağlık sistemiyle virüsün yayılmasını yavaşlatmak için ciddi bir çalışma yürütürken, ülkedeki Müslüman ve Türkler de bulundukları toplumla dayanışma içinde hareket ederek, bu mücadeleye katkı sağlamaya çalışıyor.

Virüs nedeniyle can kaybının 21’e, virüs tespit edilenlerin sayısının 4 binin üzerine çıktığı ülkede, risk gurubunu oluşturan yaşlı ve hastalara yönelik yardımların yanı sıra toplumda farkındalığı artırmak için de çalışmalar yürütülüyor.

- "Komşuluk Yardımı" kampanyası

Avusturya Linz İslam Federasyonu (ALİF) Genel Koordinatörü Ercan Sarıkaya, 1,5 milyon nüfusa sahip Yukarı Avusturya bölgesinde dışarı çıkmaları durumunda sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilecek yaşlı ve hastalara yönelik yürüttükleri "Komşuluk Yardımı" ismini verdikleri çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sarıkaya, hükümetin virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirdiği dışarı çıkma kısıtlamalarının başlamasından bu yana din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, hasta ve yaşlıların gıda, bakım, ilaç gibi ihtiyaçlarını gidermek üzere harekete geçtiklerini söyledi.

Hükümetin aldığı kararlardan bölgelerindeki Türklerin daha iyi haberdar olmaları için çeşitli kanallarla toplumu bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade eden Sarıkaya, "Yardım kampanyası kapsamında Yukarı Avusturya bölgesinde teşkilatlarımızın bulunduğu yerlerde yüzlerce insana ulaştık." dedi.

Sarıkaya, ALİF’e bağlı şubelerin bulunduğu yerlerdeki yaşlı ve hastaların gençler tarafından tespit edildiğini, bu insanlarla birebir iletişime geçilerek ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışıldığını aktardı.

- Dayanışma ve insanlık vurgusu

Avusturyalılar başta olmak üzere farklı din ve ırktan insanların yardım çalışmalarından çok etkilendiğini dile getiren Sarıkaya, "Gözlerindeki ışık, umut ve mutluluğu görebiliyorsunuz. Herkesten çok olumlu tepkiler aldık. Yardım götürdüğümüz herkes ‘dayanışma budur, insanlık budur’ ifadelerini kullandılar." şeklinde konuştu.

Sarıkaya, yardım kampanyasında yer alan kişilerin herhangi bir karşılık beklemeksizin tamamen gönüllülük prensibiyle hareket ettiğini, Avusturya makamlarının belirlediği önlemlere gönüllü çalışanların tam riayet ettiğini dile getirdi.

Pazar günü virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk'ün defin işlemlerinden cenaze merasimine kadar birçok konuda yardımcı olduklarını anlatan Sarıkaya, vefat eden kadının ailesine psikolojik ve fiziki destek verdiklerini aktardı.

- "Yardım Gönüllüleri" çalışması

Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVİ) bünyesindeki Hızır Avusturya Yardım Kuruluşunun Başkanı Zöhre Doğan da hiçbir etnik köken ve din ayrımı yapmaksızın bugüne kadar yardım faaliyetleri yürüten kurumlarının, dünyayı saran koronavirüsle mücadele çerçevesinde özellikle yaşlı ve hastalara yönelik "Yardım Gönüllüleri" adı altında bir çalışma başlattıklarını anlattı.

Doğan, risk gurubu olarak belirtilen kişilerin çeşitli ihtiyaçlarını gidermek adına özellikle ülkenin İtalya sınırındaki Tirol bölgesinde yardım faaliyetlerine başladıklarını belirterek, bu bölgeden aralarında Avusturyalı, Türk ve farklı din, ırktan kişilerin bulunduğu 50’ye yakın ailenin, ilaç, gıda ve doktor gereksinimlerini gidermeye çalıştıklarını söyledi.

- "Gözlerindeki korku, tebessüme dönüştü"

Yardım ve dayanışmanın insanlarda umudun yeşermesine yol açtığını dile getiren Doğan, "Bizim yaptığımız yardımlardan sonra gördük ki onların gözlerindeki hastalık korkusu, yürekten gelen bir tebessüme dönüştü ve korkuyu yenmeye başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, yaptıkları çalışmanın farklı siyasi oluşumlar tarafından takdirle karşılanarak, örnek alındığını, özellikle emniyet güçlerinin kendilerini örnek göçmen kuruluş olarak adlandırarak teşekkür ettiğini söyledi.

Türk toplumunun çeşitli felaket, deprem ve zorlukların üstesinden yardımlaşacak geldiğini anımsatan Doğan, "Burada unutulan yardımlaşmayı su üstüne çıkardık bu nedenle çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Doğan, virüs tehlikesi ortadan kalkana kadar bu faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade ederek, Tirol bölgesinin ardından Vorarlberg bölgesinde de 15 aileye yardım götürdüklerini, faaliyetlerini Avusturya’nın geneline yayma karar aldıklarını aktardı.

- "Hayat kurtarmak istiyorsan evde kal"

Öte yandan Avusturya'daki Türk toplumu arasında tanınan siyasetçi Dr. Tarık Mete öncülüğünde bir grup aktivist, Kovid-19'a ilişkin farkındalık yaratmak için "Hayat kurtarmak istiyorsan evde kal" ifadesini 25 farklı dil ve lehçede söyleyerek oluşturdukları görseli sosyal medyada paylaştı.

Avusturya'daki 800 bin Müslüman'ı temsil eden Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) koronavirüse karşı hükümetin ilk önlem açıklamalarının hemen akabinde dayanışma ve iş birliği içinde hareket etmiş, cuma namazları başta olmak üzere toplantı ve etkinliklere ara verme kararı almıştı.

Ayrıca İGGÖ, bünyesindeki 300'ün üzerinde cami, dernek ve okulların acil durumlarda hastaların bakımı için kullanıma hazır olduğu açıklamasında bulunmuştu.