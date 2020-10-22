Avusturya’da Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil anıldı - VİYANA

Ermeni teröristler tarafından Viyana’da şehit edilen 3 Türk diplomatın anısına düzenlenen anma programında, elçilik önünde yapılan plakete çelenk konuldu. Burada bir konuşma yapan Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu (ASALA) ve Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG) gibi Ermeni terör örgütleri tarafından düzenlenen menfur saldırılar neticesinde dünya genelinde 31 diplomat ve aile mensubunun hayatını kaybettiğini söyledi.Ceyhun, merhum Büyükelçi Tunalıgil’e düzenlenen terör saldırısının detaylarına değinerek, 45 yıl önce şehit edilen Tunalıgil’in büyükelçi seviyesinde hayatını kaybeden ilk diplomat olduğunun altını çizdi.
- "Alçak teröristleri her gün nefretle anıyoruz"
Teröristlerin görevi başında başarılı bir büyükelçiyi şehit ettiklerini hatırlatan Ceyhun, şunları söyledi:"Ermeni teröristlerin gerçekleştirmiş olduğu bu menfur saldırı her ne kadar 45 yıl önce gerçekleşmiş olsa da Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği mensupları olarak çalışmakta olduğumuz ofislerde, koridorlarda, merdivenlerde bu olayın anısını her gün yaşadığımızı, bu kapsamda eli kanlı alçak teröristleri her gün nefretle andığımızı, lanetlediğimizi özellikle belirtmek isterim."
Ceyhun, bu olay sonrasında da teröristlerin Viyana’da Türk diplomatlara yönelik saldırılarının sürdüğünü, 1984’de çalışma müşaviri muavini olarak görev yapan Erdoğan Özen ve aynı yıl Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi’nde görevli Enver Ergun’un terör saldırıları sonucunda hayatlarını kaybettiğini anlattı.
- "Teröristler hak ettikleri cezaya çarptırılmadı"
Hain saldırılarda bulunan teröristlerin yakalanamadığına dikkati çeken Ceyhun, "Bize üzüntü veren başka bir durum ise bu saldırıları gerçekleştiren alçakların, teröristlerin diğer birçok yerde oluğu gibi hiçbir zaman yakalanamamış ve adalet önüne çıkartılarak hak ettikleri cezaları almamış olmalarıdır. Bu yaranın hala kanadığını bize ve şehitlerimizin ailelerine olayların kendisi kadar acı vermekte olduğunu üzülerek dile getirmek isterim." şeklinde konuştu.
Ceyhun, görevlerini yapmanın dışında başka suçları olmayan masum insanlara yönelik terör saldırıları ya da Karabağ’da olduğu gibi başkalarına ait toprakların gasp edilmesi veya Hocalı’daki gibi katliamlar yapılarak bir yere ulaşılamayacağını vurguladı.Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal'ında katıldığı anma töreni, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerin ruhlarına okunan dualarla son buldu.
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