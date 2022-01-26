Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılıyor

Avusturya’da artan Covid-19 vakalarının ardından 14 Kasım 2020’de yürürlüğe giren aşı yaptırmayan 12 yaş üstü kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılıyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması 31 Ocak itibarıyla sona erecek. Ancak 1 Şubat tarihinden itibaren Covid-19 aşı zorunluluğu uygulaması yürürlüğe girecek. Avusturya, böylece Covid-19 aşısını zorunlu hale getiren ilk Avrupa ülkesi olacak.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hastanelerin yoğun bakım bölümlerindeki doluluk oranının azaldığını belirterek kısıtlamaya artık ihtiyaç duyulmadığını ifade etti. Haftalarca süren uygulamaya birçok kişinin tepki gösterdiğini belirten Nehammer, sağlık politikası nedeniyle bunun kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Ülkede Mart ayının ortasından itibaren polis halkın aşı durumlarını kontrol etmeye başlayacak. Aşı yaptırdığını ibraz edemeyen kişilerden ilk olarak aşı yaptırmaları istenecek, uyarıya rağmen aşı yaptırmayanlar ise 600 euro para cezasına çarptırılacak.

Avusturyalı yetkililer, aşılama oranlarının çok düşük olması ve hastanelerin kapasitesinin dolmasını engellemek için aşı zorunluluğunun gerekli olduğunu savunmuştu. Avusturya’da şu ana kadar nüfusun yüzde 75,4’ü virüse karşı tamamen aşılandı.

Avusturya’da salgının başından bu yana 1 milyon 684 bin 608 vaka tespit edilirken, toplam 14 bin 30 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.