U19 Milli Takımımız Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Dostluk Turnuvası ilk maçında Avusturya'yı 3-0 mağlup etti. Maksimir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımızın gollerini Bartuğ Elmaz, Emin Bayram ve Fatih Yiğit Şanlıtürk kaydetti.

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