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Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, düzenlenen ortak basın toplantısında, Hindistan ile yatırım, öğrenci değişimi, ekonomik işbirliği gibi alanlarda ilişkileri geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Schallenberg, ikili görüşmede uzlaşı sağlanan en önemli hususun göç ve insan hareketliliği alanında kapsamlı bir işbirliği anlaşması olduğunu kaydederek, geçen yıl Avusturya'ya rekor seviyede iltica başvurusunun gerçekleştiğini, bunların ciddi bir oranının da Hindistan'dan geldiğini aktardı.

Hindistan ve Sırbistan arasındaki vize serbestisi nedeniyle çok sayıda Hindistan vatandaşının bu ülkeye hava yoluyla geldiğini daha sonra yasa dışı yollarla Avusturya'ya geçtiğini söyleyen Schallenberg, Belgrad yönetimiyle görüşerek söz konusu vize serbestisinin değiştirilmesinin sağlandığını anlattı.

Schallenberg, Hindistan'la varılan anlaşmanın ülkesi için çok önemli olduğunu belirterek, "Şu hususta açık olmak gerekiyor, göçmen konusu sorun değil, biz göçmen istiyoruz, ihtiyacımız da var ancak sorun düzensiz göç. Bu hususta ortak bir yaklaşıma sahibiz. Göçmenlere ihtiyacımız var ancak göç konusu devletler tarafından organize edilmeli, organize suç örgütleri ve insan kaçakçıları tarafından değil." şeklinde konuştu.

Binlerce Hindistanlının Avusturya'da yaşadığını, ülke kültürünü zenginleştirdiğini söyleyen Schallenberg, anlaşmanın iki yönünün olduğunu, Hindistan'ın yasa dışı yollarla Avusturya'ya gelen göçmenleri geri kabul edeceğini, ülkesinin de yasal yollarla buraya gelmek isteyenlere süreci hafifleteceğini söyledi.

"HİNDİSTAN, AVUSTURYA'DAN EŞİT VE ADİL BİR YAKLAŞIM BEKLİYOR"

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da Avusturyalı mevkidaşı tarafından Viyana Filarmoni Orkestrası'nın geleneksel yeni yıl konserine davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretinin ilk gününde Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Karl Nehammer ile yaptığı görüşmelerin çok verimli geçtiğini anlattı.

Jaishankar, Avusturya'dan önce Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerle de göç ve insan hareketliliği alanlında işbirliği anlaşması imzaladıklarını anımsatarak, düzensiz göçün en çok bu yola başvuran sıradan insanları mağdur ettiğini, bu nedenle düzensiz göçle mücadele hususunda Avusturyalı mevkidaşı ile hem fikir olduğunu dile getirdi.

"Hindistanlıların, Avusturya'da beceri ve yeteneklerini göstermeleri için yasal, adil ve eşit fırsatlar istiyoruz." şeklinde konuşan Jaishankar, bunun dışında küresel sorunların da ele alındığına, özellikle Ukrayna'daki krizin çözüme kavuşturulması için müzakere masasının önemine işaret etti.

Jaishankar, Ukrayna'daki nükleer güvenliğe de değinerek, özellikle Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin son durumu görüşmek üzere Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geleceğini sözlerine ekledi.

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