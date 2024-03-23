Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Avusturya ile hazırlık maçına çıkıyor. Viyana'da bulunan Ernst Happel Stadı'nda oynanacak mücadelede Daniele Chiffi düdük çalacak. Zorlu mücadele öncesinde, Avusturya - Türkiye maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte milli Avusturya - Türkiye maçı ne zaman sorusunun yanıtı...
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Avusturya - Türkiye maçı için nefesler tutuldu. A Milli Takım, ikinci özel maçında Avusturya ile karşı karşıya geliyor. İlk hazırlık maçında Macaristan'a mağlup olan milli takım, Avusturya karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Peki, "Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" İşte Avusturya - Türkiye maçının yayıncı kuruluşu...
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AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Viyana’daki Ernst Happel Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma 26 Mart Salı günü saat 22.45’te başlayacak.
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MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Avusturya - Türkiye maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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İKİ OYUNCU ÜMİT MİLLİ TAKIM KADROSUNA DAHİL EDİLDİ
A Milli Takım kadrosunda bulunan Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, A ve Ümit Milli Takım aday kadroları belirlenirken yapılan bu planlamayla birlikte iki futbolcu, 22 Mart Cuma günü İstanbul'da özel maçta Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Milli Takım aday kadrosuna eklendi.
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