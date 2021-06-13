Euro 2020 için artık futbol dünyasında heyecan dorukta. 12 ülkede gerçekleştirilecek şampiyonada Avusturya ve Kuzey Makedonya kupanın 3. gününde ve C grubunun açılış maçında karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

AVUSTURYA KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 C Grubu ilk maçında Avusturya ve Kuzey Makedonya 13 Haziran Pazar günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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