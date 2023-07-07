Avusturya, Macaristan ve Sırbistan düzensiz göçle mücadelede kararlı

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Avusturya’nın başkenti Viyana’da "göç zirvesi" adlı toplantı düzenlendi.

Avusturya Başbakanı Nehammer, Macaristan Başbakanı Orban ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in katıldığı zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Nehammer, düzensiz göç ve insan kaçakçılığına yönelik üçlü işbirliğinin önemine işaret ederek, Avrupa Birliği’nin (AB) mülteci sisteminin işlemediğini, bu nedenle ikili ve üçlü işbirliğinin zorunlu olduğunu savundu.

Düzensiz göçün üç ülkeyi doğrudan etkileyen bir konu olduğunu belirten ​​​​​​​Nehammer, "Avusturya, Macaristan ve Sırbistan birlikte iltica frenini güçlü bir şekilde çekmiştir. Birlikte aldığımız önlemler etkisini göstermeye başladı." dedi.

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GEÇEN YIL 700 İNSAN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Nehammer, Sırbistan’ın Hindistan ve Tunus’a yönelik vize serbestisini kaldırmasıyla göçmen sayısında hissedilir oranda düşüş yaşandığını kaydetti.

Sırp, Macar ve Avusturya polisinin işbirliğiyle geçen yıl yaklaşık 700 insan kaçakçısının yakalandığını ifade eden Nehammer, emniyet güçleri arasındaki işbirliğinin bu görüşme ile daha da derinleştirileceğini vurguladı.

Nehammer, 3 ülkenin düzensiz göçle mücadele kapsamında sınırların korunması ve işbirliğinin artırılması konusunda anlaştığını ve bunun insan kaçakçıları ve suç oluşumlarının oluşturduğu yapıların üzerine gitmeyi kolaylaştıracağını söyledi.

"ORBAN MÜLTECİLERDEN AVRUPA'YI KORUYOR"

Macaristan Başbakanı Orban ise ülkesinin mülteci baskısına karşı Avrupa’yı koruduğunu ileri sürerek, Macaristan’ın sınırlarını etkili bir şekilde korumaması durumunda Avusturya, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde düzensiz göçmen sayısının çok daha fazla olacağını anlattı.

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Orban, Macaristan’ın göçmen stratejisinin çok basit olduğunu belirterek, "İltica başvurusu tamamlanmamış hiç kimse, Macar sınırlarından içeri giremez. İltica başvurusu olumlu sonuçlanmış kişiler Macaristan’a girebilir. İşte bu Macaristan’ın uyguladığı yöntem." dedi.

AB’nin üye ülkelere belirli oranda göçmen almalarını ve onlara yönelik "bir göçmen gettosu oluşturmayı" önerdiğini ileri süren Orban, AB’nin aldığı bu kararı uygulamayacaklarını ve bağlayıcı kotayı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Orban, "Yalnız göçmenlerden değil aynı zamanda Brüksel’e karşı da kendimizi korumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic ise üç ülke olarak bu zamana kadar attıkları ortak adımların olumlu sonuçlarını elde etmeye başladıklarını söyledi.

Vucic, bu yılın ilk çeyreğinde Avusturya’da iltica başvurusunda bulunanların sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80 gerilemesinin memnun edici olduğunu dile getirdi.

İşbirliğini sürdürmeye her zaman hazır olduklarını, özellikle Kuzey Makedonya sınırında kontrollerin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Vucic, söz konusu mutabakatla düzensiz göç sorununun kontrol altında tutulabileceğini sözlerine ekledi.

MUTABAKAT İMZALANDI

Basın toplantısının ardından üç ülkenin ilgili yetkilileri arasında düzensiz göçe karşı politikaları belirleyen mutabakat imzalandı.

Bu arada toplantının yapıldığı başbakanlık binası önünde bir grup, protesto gösterisi düzenledi.

Fotoğraf: EPA