Avusturya, EURO 2020 C Grubu'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı Lainer, Gregoritsch ve Arnautovic'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Kuzey Makedonya'nın tek golü ise 37 yaşındaki Pandev'den geldi.

18. dakika oynanırken Marcel Sabitzer arka direğe harika bir pas gönderdi. Sağ bek Stefan Lainer'in vuruşunda top ağlarla buluştu ve Avusturya 1-0 öne geçti.

Dakikalar 28'i gösterdiğinde atılan ara pasa çıkan kaleci Bachmann topu elinden kaçırdı ve 37 yaşındaki Goran Pandev bu hatayı affetmedi: 1-1. İlk 45 dakika eşitlikle geçildi.

İkinci yarıda Kuzey Makedonya temposuyla Avusturya'ya sıkıntılı anlar yaşatsa da ev sahibi ekip savunmada hata yapmadı. 78. dakika oynanırken oyuna sonradan giren Michael Gregoritsch Avusturya'yı öne geçiren golü kaydetti.

89. dakikada Ulmer'in kullandığı taçta Kuzey Makedonya savunmasının hatasını affetmeyen Arnautovic farkı 2'ye çıkardı ve maçın sonucu söyledi: 3-1

Üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Avusturya, organizasyondaki ilk galibiyetine ulaşırken Kuzey Makedonya ise ilk kez katıldığı organizasyona mağlubiyetle başladı.

MAÇ TAKVİMİ

13 Haziran (TSİ 22.00): Hollanda-Ukrayna (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)

17 Haziran (TSİ 16.00): Ukrayna-Kuzey Makedonya (Ulusal Arena)

17 Haziran (TSİ 22.00): Hollanda-Avusturya (Johan Cruyff Arena)

21 Haziran (TSİ 19.00): Ukrayna-Avusturya (Ulusal Arena)

21 Haziran (TSİ 19.00): Kuzey Makedonya-Hollanda (Johan Cruyff Arena)