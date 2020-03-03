Avusturya'dan "Türkiye ile anlaşma uzatılsın" çağrısı - VİYANA

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başbakan Sebastian Kurz, Başbakan Yardımcısı Kogler ve İçişleri Bakanı Karl Nehammer, özel gündemle bir araya geldi.Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Kurz, bir hafta önce Yunanistan-Türkiye sınırında herhangi bir insani krizin yaşanmadığını belirterek bu durumun planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini iddia etti.Kurz, Türkiye’nin baskılarına boyun eğilmeyeceğini ifade ederek Yunanistan’a Avusturya olarak gerekli desteği vermeye hazır olduklarını, bu doğrultuda Yunan makamları ve AB yetkilileriyle görüştüğünü söyledi.- "2015 tekrarlanmayacak"Yunanistan sınırının düzensiz göçmenler tarafından aşılması ihtimaline karşı Batı Balkan ülkeleriyle temas halinde olduklarını da belirten Kurz, İçişleri ve Savunma bakanlıklarının Avusturya sınırlarını korumak için gerekli önlemleri hayata geçireceğini, 2015’te yaşanan sığınmacı krizinin bir daha tekrarlanmayacağını dile getirdi.Yeşiller Partisinden Başbakan Yardımcısı Wagner Kogler de yaşanan durumun tek boyutlu değil, üç boyutlu olduğunu, konunun Türkiye-Yunanistan sınırı, Türkiye'deki göçmenler ve Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.- "Türkiye ile anlaşma uzatılmalı"Kogler, son gelişmelerde Türkiye’nin tutumuna tepki göstermenin yanında bu durumun bir tür yardım talebi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:"Uzun ve orta vadede Avrupa Birliği (AB) olarak sorumluluk üstlenerek Türkiye’deki mültecilere yardım yapılması için mülteci anlaşmasının güvence altına alınıp uzatılması sağlanmalı. Şu an 3,5 milyonun üzerinde mülteci var. Kötü bir senaryoda bu sayının artması söz konusu. Orada (Türkiye’de) kısmen de olsa sosyal güvence, eğitim ve iş imkanı bulunuyor, bunlar kendiliğinden olmuyor."Yeşiller Partisi olarak Türkiye’deki mültecilerin durumunun stabil hale gelmesini istediklerini belirten Kogler, İdlib’de yaşanan gelişmelere de değinerek "Özellikle Türkiye-Suriye sınırındaki İdlib’de büyük bir insani trajedi yaşanıyor." ifadesini kullandı.Başbakan Yardımcısı Kogler ayrıca İdlib’de yaşanan insani dram için Avusturya’nın Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla yardım yapacağını da ifade etti.- "Kadın ve çocukları alamayız koalisyon anlaşmasına aykırı"Öte yandan konuya ilişkin Avusturya Haber Ajansı APA’ya açıklamalarda da bulunan Kogler, Yunanistan sınırındaki mültecilere yönelik insani koşulların oluşturulmasının önem arz ettiğinin altını çizerek "Eğer bu başarılamazsa, (Yeşiller olarak) kadın ve çocukların (Avusturya’ya) alınmasından yanayız." şeklinde konuştuBu açıklamaya tepki gösteren İçişleri Bakanı Karl Nehammer ise iki parti arasında yapılan koalisyon anlaşmasında, daha fazla mülteci alınmayacağının açık bir şekilde belirtildiğini anımsatarak "Kadın ve çocukların Avusturya’ya getirilmesi hususunda bir uzlaşı yok." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!