Avusturya'dan Merkel'e eleştiri: Almanya'nın peşinden gitmeyeceğiz

İHA

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, mülteciler politikası nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel’i eleştirerek, “Avusturya olarak, Merkel’in mülteciler politikasının peşinden gitmeyeceğiz. Moria kampından reşit olmayan çocukların alınmasını da doğru bulmuyoruz.

Avusturya olarak mülteciler konusunda AB’den bağımsız kararlar alacağız. Bir çok Avrupa ülkesinin de Yunanistan’dan mülteci kabul edeceğini varsaymıyorum. Avusturya olarak son yıllarda çok çok yüksek sayıda mülteci aldık” dedi.

Ülke olarak Avrupa Birliği'ndeki (AB) göç hareketlerinden en çok etkilenen üçüncü ülke olduklarını söyleyen Kurz, “İsveç'ten sonra en çok çocuğu biz aldık. Sadece bu yıl Avusturya'da 3 bin 700 çocuğa iltica prosedüründe olumlu bir kararla koruma sağlandık. Sonuç olarak, Avusturya entegrasyon alanında büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Şansölye, sürekli olarak yenilerini kabul etmek yerine önce bunları entegre etmenin önemli olduğunu söyledi” diye konuştu.