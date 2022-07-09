Avusturya'da sprint yarışı Verstappen'in

Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışı, 23 tur üzerinden yapıldı.

Son şampiyon Verstappen, 26 dakika 30.059 saniyelik süresiyle sprint yarışında galip geldi. Hollandalı pilot, bu sonuçla yarınki yarışa "pole" pozisyonunda başlama hakkı elde etti.

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 1.675 saniye arkasında ikinci, takım arkadaşı İspanyol Carlos Sainz ise Verstappen'in 5.644 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Ayrıca sprint yarışında ilk 8'e giren sürücülere 1'den 8'e kadar puan verildi.

Avusturya Grand Prix'sinde 71 tur üzerinden koşulacak yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.