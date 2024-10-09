Avusturya'da koalisyon çıkmazı: Cumhurbaşkanından ilk üç partiye çağrı

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Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, parlamento seçimlerinde en çok oyu alan üç partinin liderlerinden olası koalisyonlar konusunda görüşmeler yapmalarını istediğini söyledi.

Van der Bellen, genellikle birinci gelen partinin, yani aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPO) koalisyon kurmakla görevlendirileceğini, ancak diğer partilerin mevcut koşullar altında onunla birlikte hükümete dahil olmak istemediklerini söylediklerini belirtti.

FPO, sadece parti liderlerinin başbakan olacağı seçeneklere açık olduğunu duyururken, Cumhurbaşkanı Van der Bellen, "Boşa zaman harcamaya değil, netliğe ihtiyacımız var" dedi.

Seçim sonuçları Herbert Kickl yönetimindeki FPO, resmi sonuçlara göre oyların yüzde 29,2’sini alarak kuruluşundan bu yana ilk kez seçim kazandı. Seçimi ikinci bitiren iktidardaki muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) oyların yüzde 26,5'ini aldı. Üçüncü parti ise yüzde 21'le Sosyal Demokrat Parti (SPO) oldu.

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, ÖVP'nin Herbert Kickl liderliğindeki bir hükümette yer almayacağını açıkladı. Sosyal Demokratlar da FPO ile koalisyon kurmaya soğuk.