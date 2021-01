Avusturya'da doktora tezinde usulsüzlük iddiaları istifa getirdi

DHA

Avusturya'da Çalışma Bakanı Christine Aschbacher, doktora tezi çalışmalarında intihal iddialarının ardından görevinden istifa etti.

Aschbacher yaptığı açıklamada, "Federal Hükümetteki Çalışma, Aile ve Gençlik Bakanı olarak görevimi en iyi şekilde yerine getirdim. Bu ülke için tam bir bağlılıkla bakan olarak görevimi yaptım ve ekibimle en iyisini verdim" diye belirtti.

Aschbacher açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Akademik derece alma konusundaki çalışmalarımı her zaman bilgim ve inancım dahilinde en iyi şekilde yazdım ve tanınmış profesörlerin değerlendirmesine güvendim. Bakanlık görevim sırasında gazeteyi yazdığım ve kasıtlı olarak intihal ettiğime dair tüm iddialar ima niteliğindedir ve bunları reddediyorum. Bu çalışma, her zaman olduğu gibi, ilgili kurum tarafından her zamanki şekilde kontrol edilir. Bu ülkedeki herkesin böyle adil yargılanma hakkı var. Tıpkı Thomas Drozda, Johannes Hahn veya Bogdan Roscic ve diğerleri gibi diğerlerine zaten verildiği gibi.

Bununla birlikte, ailem ve ben, medyanın ve siyasi yoldaşların bu adil inceleme sürecini yürütmeme izin vermediğini ve bana akıl almaz bir şekilde önyargılı davrandığını görüyoruz

Düşmanlık, siyasi heyecan ve saldırılar maalesef sadece bana değil, çocuklarıma da dayanılmaz bir güçle zarar veriyor. Ailemi korumak için bunun devam etmesine izin veremem. Bu nedenle görevimden istifa ediyorum. Başbakan Sebastian Kurz'u bu konuda bilgilendirdim. Bu zorlu kriz zamanında mükemmel ekip çalışması için federal hükümetteki meslektaşlarıma ve kabinesindeki çalışanlarıma, çalışma müfettişleri bakanlığı, AMS ve IEF ve FBG'ye teşekkür etmek istiyorum.

Bu güzel ülke ve insanları için elinizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğinize inanıyorum ve bol şans diliyorum."