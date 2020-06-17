Avusturya'da aşırı sağcı parti liderine "Kur'an-ı Kerim" tepkisi

AA

İGGÖ Başkanı Ümit Vural, yaptığı açıklamada, aşırı sağcı liderin ifadelerini değerlendirdi.

Vural, Hofer’in Kur'an-ı Kerim’e yönelik olumsuz ifadeleriyle bütün Müslümanlara hakaret ettiğini belirterek, "Anlaşılan Hofer geçmişten hiçbir şey öğrenmemiş ve yeni çukurlar açmak istiyor. Gelişmiş bir toplumda Hofer’in olumsuz yaklaşımı nedeniyle özür dilemesi gerekir." ifadesini kullandı.

- İGGÖ'den savcılara "Hofer" çağrısı

Bu tür olumsuz yaklaşımların Avusturya’da yerinin olmadığını vurgulayan Vural, Hofer’in iftiralarının ülkedeki hoşgörü ve dini özgürlük atmosferine zarar verdiğini kaydetti. Vural, "Kamunun tanıdığı bir kişinin bu yöndeki ifadeleri kesinlikle kabul edilemez ve sonuçları olmalıdır." görüşünü paylaştı.

Vural, savcılara da çağrıda bulunarak, söz konusu olumsuz açıklamaların hukuki bir karşılığının olup olmadığının incelenmesini talep etti.

- SÖZ Partisinden Hofer'e suç duyurusu

Eski milletvekili ve SÖZ Partili siyasetçi Martha Bissmann da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşırı sağcı liderin ifadelerine tepki göstererek, Hofer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Hofer, dün bir toplantıda, "Koronadan (yeni tip koronavirüs) korkmuyorum. Korona tehlikeli değil, Kur'an daha tehlikeli." ifadesini kullanmıştı.

Hofer’in ifadelerine sosyal medyada çok sayıda gazeteci ve aktivist tepki göstermiş, oy oranı yüzde 27’lerden yüzde 10’lara gerileyen partinin bu tür itici açıklamalarla oylarını yükseltme çabası içinde olduğu yorumunda bulunmuştu.