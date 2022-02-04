Avusturya'da aşı zorunluluğu geliyor

Avusturya Ulusal Meclisinden 21 Ocak'ta geçen aşı zorunluluğuna ilişkin yasa tasarısı dün Eyalet Konseyinde kabul edildikten sonra bugün Cumhurbaşkanı Van der Bellen tarafından imzalandı.
Böylelikle Avusturya, Avrupa'da aşı zorunluluğunu hayata geçiren ilk ülke oldu.
Avrupa'da İngiltere, Danimarka gibi ülkeler Kovid-19'a ilişkin önlemleri tamamen kaldırırken, Avusturya'nın aldığı bu karar tartışmalara neden oldu.
18 YAŞ ÜSTÜ HERKESİ KAPSIYOR
Aşı zorunluluğu 18 yaş altı, hamile, tıbben aşı yaptırmasında sakınca bulunan ve hastalığı geçirmiş kişileri kapsamıyor.
Tartışmalara yol açan düzenleme kademeli olarak uygulanacak. Buna göre, vatandaşlar 15 Mart'a kadar bilgilendirilecek, 16 Mart'tan itibaren ise hem fiziki hem de dijital ortamda kontroller başlayacak.
AŞISIZLARA 3 BİN 600 AVROYA KADAR PARA CEZASI
Aşı yaptırmayanlar, 600 ila 3 bin 600 avroya kadar para cezasına çarptırılabilecek. Para cezaları emniyet güçleri tarafından kesilmeyecek, cezalara mahkemeler karar verecek.
Aşı kontrollerinde geçerli aşı belgesi bulunmayan ve uyarılara rağmen aşı yaptırmayan kişilere yönelik bölge mahkemelerince hukuki süreç başlatılacak. Söz konusu mahkemelerin aldığı kararlar doğrultusunda para cezaları belirlenecek.
YÜZDE 80 İKİ DOZ AŞILI
Ülkede 12 yaş üstü iki doz aşı yaptırmış kişiler yüzde 72,5 oranında. Yarın yürürlüğe girmesi beklenen aşı zorunluluğu yasası 18 yaş üstü kişileri kapsıyor. Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre 18 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'ni iki doz aşı yaptırdı.
Buna göre, aşı zorunluluğu, aşı yaptırması gereken vatandaşların yalnız yüzde 20'si için geçerli olacak.
Avusturya'da son 24 saatte 36 bin 329 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 995 bin 346'ya yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise yüzde 25 artışla 14 bin 192'ye çıktı.
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