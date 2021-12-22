Avusturya'da aşı olmayanlar için görev gücü

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Avusturya'da Kasım ayında 12 yaş üstü ve aşı yaptırmamış kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirilmişti. Söz konusu önlemlere uyulup uyulmadığının emniyet güçleri tarafından kontrol edileceğini vurgulanmış ve tedbirlere uymayanlara yönelik gerekli cezai işlemlerin yapılacağını söylenmişti.

Russia Today'in haberine göre, Omicron varyantı sonrası en katı kısıtlamaları gerçekleştiren Avusturya'da şimdi de aşı olmayan ve kısıtlama kurallarına uymayanlar için görev gücü kuruluyor.

Avusturya'nın Linz kentinde kurulacak görev gücünde görevli kişiler, aşısız olduğu halde kısıtlama kararını ihlal edenlere ceza kesebilecek.

Seçilecek ekipte yer alacak kişilerin Avusturya vatandaşı olması, suç kaydı olmaması ve her şeyden önemlisi 'aşılarını tamamlamış' olması gerektiği bildirildi. Bu şartları yerine getiren ve seçilen kişilere aylık 2774 euro maaş verileceği belirtildi.

200 bin kişilik Linz kenti Avusturya'da aşılamanın en düşük olduğu şehirlerden biri olarak biliniyor. Ülkenin aşı verilerinin derlendiği resmi sitesine göre, halkın yalnızca yüzde 63'ü aşılarını tamamladı.