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Avusturya'nın Vorarlberg eyaletine bağlı Lech kasabasında yer alan kayak merkezinde 10 kişi çığ altında kaldı.

Polisten yapılan açıklamada, Lech'te kayak merkezinde yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikteki Trittkopf dağından çığ düştüğü bildirilerek, çığ altında kalan 10 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çığ altından bir kişinin yaralı olarak çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, 200 kişilik arama kurtarma ekibinin kayıp kişilerin bulunması için çalıştığı aktarıldı.

Çığ, yüksek dağlık bölgede günlerce süren kar ve bugünkü mevsim dışı sıcak havanın ardından meydana geldi. Yerel dağ kurtarma servisi çığ tehlikesini "yüksek" olarak değerlendirmişti.

Hava karardıktan sonra aramaya devam etmek için kar kütlesi üzerine projektörler yerleştirildi ve kayıpları bulmak için köpekler kullanılıyor.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca süreceği ifade edildi.

Fotoğraf: İHA