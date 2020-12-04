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Başbakan Kurz’un önceki gün Noel tatili tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, geçen yaz döneminin sonuna doğru vakaların yeniden artmasına Avusturya’da yaşayan Balkan kökenlilerin yol açtığını ileri sürmesi tepkilere neden oldu.

Başbakan Yardımcısı ve koalisyon ortağı Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, Kurz'un ifadelerini eleştirerek, "hassasiyetten yoksun" olarak nitelendirdi.

Kogler, Kurz’un ifadelerinden ötürü insanların rencide olmasının kendisini üzdüğünü belirterek, yabancı kökenli çok sayıda kişinin sağlık ve bakım sektöründe büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi.

KURZ'UN YABANCILARI SUÇLAYICI TUTUMUNA TEPKİLER

Başta muhalefet partileri olmak üzere çok sayıda gazeteci ve aktivist, Başbakan Kurz ve ekibinin ülkedeki her olumsuzluğun nedeni olarak yabancı ve göçmenleri suçlamasına tepki göstererek, iktidarın ikinci dalgayı yeterince iyi yönetemediğini, yapılan hataların yabancılar üzerinden örtbas edilmek istendiğine dikkati çekti.

Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela-Rendi Wagner, Başbakan ve ekibinin açıklamalarının çok sayıda insanı yaraladığını ve kızdırdığını belirterek, "Günah keçisi arama siyasetiyle Kovid-19 sürecinin yönetilmesine ilişkin hata ve başarısızlıklar örtülebilir mi?" ifadesini kullandı.

Wagner, kışkırtma ve ayrıştırmanın toplumu zayıflatma ve bölmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceğini vurguladı.

Yeni Avusturya Partisinden (NEOS) Viyana Belediye Başkan Yardımcısı Christoph Wiederkehr de Kurz’un virüsün yayılmasından ötürü yabancıları suçlamasına tepki göstererek, "Böyle açıklamalar nedeniyle ne kadar çok insanın incinmiş olabileceğini hayal bile edemezsiniz. Ne pahasına olursa olsun, birlikte aynı şehri paylaştığım insanların siyasi manevralardan ötürü kendilerini dışlanmış hissetmelerini istemiyorum" görüşünü paylaştı.

Sivil toplum kuruluşu SOS Mitmesch'in Sözcüsü Alexander Pollak da Başbakan'ın sözlerinin utanç verici olduğunu dile getirerek, Kurz’un sorunlar için günah keçisi aramak ve yabancılara yönelik toplumda algı oluşturmayı bırakması gerektiğini söyledi.

KURZ ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMEDİ

Kendisine yöneltilen eleştirileri kabul etmeyen Başbakan Kurz, koalisyon ortağı ve muhalefetin tepkilerini "absürt" olarak nitelendirdi.

Kurz, Balkan bölgesiyle sıkı ilişkiler içinde olduğunu, çok sayıda arkadaşının kökeninin bu bölgedeki ülkelere dayandığını belirterek, bir etnik kimlikten ziyade seyahat edenlerin virüsün yayılmasına yol açtığını söylediğini ileri sürdü.