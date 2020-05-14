Avusturya Başbakanı Kurz’a Kovid-19 tepkisi

Kurz'un Vorarlberg eyaletine bağlı Kleinwalsertal kasabasına yaptığı ziyarette, toplantı yasağı başta olmak üzere, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamasına muhalefet ve toplumun farklı kesimleri tepki gösterdi.
Normalleşmeye yönelik önemli adımların atıldığı ülkede Kurz’un her fırsatta yeni normalleşme olarak adlandırdığı, sosyal mesafe ve maske kullanımına uyulması yönündeki açıklamalarını hatırlatan muhalefetteki Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) sözcülerinden Sepp Schellhorn, Başbakan'ın ziyaretine ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
- "Halkla dalga geçiliyor"
Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Meclis Grup Başkan Yardımcısı Jörg Leichtfried de salgın nedeniyle haftalardır uygulanan ve çok sayıda kişinin işini kaybetmesine ya da çeşitli sıkıntılar yaşamasına yol açan tedbirlere Başbakan'ın uymamasının halkla dalga geçmek anlamına geldiğini söyledi.
Leichtfried, NEOS Partisi milletvekilleriyle söz konusu ziyarete ilişkin İçişleri Bakanı ve Başbakan'ın yanıtlaması için meclise soru yönelteceklerini açıkladı.
Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) de Başbakan'ın kurallara uymadığına dikkati çekerek virüsle mücadele kapsamında alınan bazı önlemlerin çok daha hızlı kaldırılması çağrısında bulundu.
- Başbakanlıktan eleştirilere açıklama
Bu arada Başbakanlıktan yapılan açıklamada, ziyaretin halkın ilgisi nedeniyle öngörülenden farklı gerçekleştiği belirtilerek ziyaret sırasında yer yer sosyal mesafe kuralına tam anlamıyla uyulamadığı kabul edildi.
Ancak maske kullanımının yalnız kapalı alanlarda zorunlu olduğu hatırlatılarak Başbakan'ın dışarıda maske kullanmadığı belirtildi.
Başbakan Sebastian Kurz, dün yaklaşık 10 hafta aradan sonra ilk ziyaretini Almanya sınırındaki Kleinwalsertal kasabasına gerçekleştirmiş, burada 15 Haziran’da açılacak Almanya-Avusturya sınırına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Bazı tedbirlerin 14 Nisan'dan itibaren gevşetilmeye başlandığı ülkede hükümet özellikle yeni normalleşme olarak adlandırdığı maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde sıklıkla uyarılarda bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!