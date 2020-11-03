Avusturya Başbakanı Kurz'dan saldırıya ilişkin açıklama:

AA

Kurz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin zor saatler yaşadığını belirterek, bu zaman zarfında emniyet güçlerinin gösterdiği çaba için teşekkür etti.

Başbakan Kurz, saldırıya ilişkin "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor." görüşünü paylaştı.

Polisin saldırganlardan birini etkisiz hale getirdiğini vurgulayan Kurz, teröre karşı mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Kurz, uluslararası toplumdan gelen dayanışma mesajlarına teşekkür ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Viyana'da kimliği belirsiz kişiler ve emniyet güçleri arasında yaşanan çatışmada iki kişinin öldüğünü, çok sayıdaki saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurmuştu.