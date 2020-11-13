Avustralya’nın Melbourne kentinde 8 ay sonra cuma namazı heyecanı yaşandı

AA

Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik yasaklar kapsamında son cuma namazının 13 Mart’ta kılındığı Avustralya Milli Görüş Teşkilatları (AMGT) bünyesinde faaliyet gösteren Melbourne’daki Meadow Heights Camisi, yasakların hafifletilmesiyle 8 ay sonra kapılarını açtı.

Kentte Müslümanların en yoğun yaşadığı bölgelerden biri olan Meadow Heights semtindeki camiye akın eden Müslümanlar, esnetilen Kovid-19 yasakları kapsamındaki ilk cuma namazını 50’şer kişilik gruplar halinde, 5 farklı imamla kıldı.

Yasaklar çerçevesinde seccadelerini yanlarında getiren ve sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tutan cemaate verilen hutbelerde hastalık hakkında bilgiler de yer aldı.

AMGT Meadow Heights Şube Başkanı Selahattin Uyar, namaz sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, aylar sonra cemaatle ilk cumayı kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bugünden itibaren Kovid-19 tedbirlerine uyarak camide vakit namazlarını da kılacaklarını hatırlatan Uyar. ‘‘İnanın sanki şimdiye kadar hiç cuma namazı kılmamış gibiyiz, hakikaten çok özledik, çok özlemişiz, cemaatimiz de öyle. Gerçekten namaz kılmak isteyen çok kişi var, uzun bir sıra oluştu. Bugün Allah’ın izniyle 5 grup halinde cumamızı idrak edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

- "Toplum birbirini çok özlemiş"

Yasaklardan dolayı aylardır birbirini göremeyen insanların ilk kez bir araya geldiğine dikkat çeken vatandaşlardan Yaşar Bolat, "Toplum birbirini çok özlemiş, bugün Allah’a şükür 50 kişiyle de ilk cumamızı kıldık. İçimizdeki sevgiyi, birbirimize olan muhabbeti burada yeniden yaşamış olduk. Bizim için çok güzel oldu." dedi.

İkinci grupta cuma namazını eda etmek için dışarda sıra bekleyen vatandaşlardan Engin İbal ise 13 Mart'tan sonraki ilk cumayı kılmak için heyecanla beklediklerini hatırlatarak, "Allah bugünü de gösterdi şükürler olsun. Sağ salim bugünlere eriştik, inşallah bu sayı yüzlere, iki yüzlere çıkar da toplum biraz rahatlar." şeklinde konuştu.

Osman Karataş, hastalığın tüm dünyada bir an önce bitmesi temennisinde bulunarak "Biraz heyecanlıyız tabii, kolay değil (camideki) ibadetimize ara vermiştik. İnşallah bundan sonra düzelir, bu hastalıktan beraber kurtuluruz." dedi.

Avustralya’da Kovid-19’un yayılmaya başlamasıyla mart ayı ortalarında ülke genelindeki tüm camilerde ibadete ara verilmişti.

Diğer kentlerdeki camiler, virüsün kontrol altına alınmasıyla aylar önce ibadete açılırken, virüste ikinci dalgayla mücadele eden ülkenin ikinci büyük kenti Melbourne’daki yasakların 9 Kasım’da hafifletilmesiyle bazı camilerde cemaatle namaz kılınmaya başlandı.

Melbourne’daki halen kapalı olan diğer camilerin de 23 Kasım’da yürürlüğe girecek daha geniş kapsamlı hafifletmelerin ardından ibadete açılması bekleniyor.





