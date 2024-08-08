Avustralyalı Nina Kennedy, altın madalya aldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar sırıkla atlamada Avustralyalı Nina Kennedy, altın madalya kazandı.
Giriş: 08.08.2024 - 00:01 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:01
Avustralyalı Nina Kennedy, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar sırıkla atlamada altın madalyaya ulaştı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar sırıkla atlamanın finalleri gerçekleştirildi.
Avustralyalı Nina Kennedy, 4.90'lık derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Katie Moon 4.85'le gümüş, Kanadalı Alysha Newman aynı dereceyle bronz madalya elde etti.
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