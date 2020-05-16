Avustralyalı milletvekillerinden 300 kişiye iftar - MELBOURNE

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Auburn Gelibolu Camisi yönetimi ile organize edilen paket servis iftarın hazırlanmasına NSW’de ana muhalefetteki İşçi Partisinden 9 milletvekili katıldı.Farklı etnik kökenlerden yaşlılar, uluslararası öğrenciler ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, döner, pilav, çorba, salata, tatlı, pide ve içecekten oluşan 300 kişilik paketin Gelibolu Camisi'nde hazırlanması sırasında milletvekilleri Jodi McKay, Lynda Voltz, Jihad Dip, Jason Clare, Julie Owens, Sophie Cotsis, Anthony D'Adam, Julia Finn ve Mark Buttigieg gönüllülerle çalıştı.
Auburn Gelibolu Camisi Türk İslam Kültür Merkezi Derneği Başkanı Dr. Abdurrahman Asaroğlu, ‘‘Bugün 9 kişiden oluşan yerel politikacılarla birlikte, al götür veya dağıtım sistemiyle bir iftar yapıyoruz. Yaklaşık 300 iftar paketi hazırladık.’’ ifadelerini kullandı.
Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bu sene Müslüman toplumla bir araya gelerek iftar yapma imkanı bulamadıklarını dile getiren milletvekili Lynda Voltz, ‘‘Parlamento üyeleri, bu mübarek ayda insanlara yemek hazırlamak için para topladı. Çünkü özellikle uluslararası öğrenciler, evsizler ve çok sayıda insanın yardıma ihtiyacı var.’’ dedi.Ülkede, Kovid-19 tedbirleri kapsamında her yıl geleneksel olarak yapılan geniş katılımlı iftarlar iptal edildi.
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