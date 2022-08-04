SpaceX'e ait parça Avustralya'da bulundu

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Agence France-Presse'in (AFP) haberine göre, SpaceX'in bir görevine ait olan ve 9 Temmuz'da Dünya'ya düştüğü varsayılan parça, Sydney'in güneybatısındaki Dalgety bölgesinde bulundu.

Avustralya Uzay Ajansı (ASA) yaptığı açıklamada, enkazın SpaceX'in görevlerinden birine ait olduğunu ve vatandaşların başka bir parçayla karşılaştıklarında durumu SpaceX'e bildirmelerini söyledi.

Görsel: İHA

Avustralya Uzay Ajansı sözcüsü, "ABD'deki meslektaşlarımızla ve konuyla bağlantılı olan makamlarla iletişim kurmaya çalışıyoruz" dedi. Parçanın 2021'de, Crew-1 kapsülü tarafından fırlatılan uzay aracının gövdesine ait olduğunu söylendi.



DÜNYA'YA DAHA FAZLA PARÇA DÜŞEBİLİR

Avustralya Uzay Ajansı sözcüsü Brad Tucker, uzay görevlerine ait kalıntıların genelde denize düştüğünü, fakat uzay endüstrisinin gelişmesiyle bunun gibi olayların daha fazla artabileceğini ifade etti.



Tucker, nüfusun yoğun olduğu bölgelere düşme riski göz önünde bulundurularak çalışmalar yapılacağını duyurdu.

Avustralya Uzay Ajansı, enkazları azaltmak için çalışmalar yürütüldüğünü ve sorunu uluslararası sorun niteliğinde ele aldıklarını belirtti.

* Bu haberin görselleri İHA'dan alınmıştır.