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Avustralyalı balıkçılar denizde soğutucuya tutunarak yardım bekledi

Avustralya’nın Eclipse Adası açıklarında 3 balıkçının bulunduğu tekne alabora oldu. Can yeleği giyen balıkçılar açık denizde taşınabilir soğutucuya tutunarak yaklaşık 2 saat kurtarılmayı bekledi.

Giriş: 04.02.2023 - 17:27 | Güncelleme: ABONE OL
Avustralyalı balıkçılar soğutucuya tutunarak yardım bekledi
İHA

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletine bağlı Albany kenti açıklarında ölüm kalım mücadelesi verildi. 3 balıkçının bulunduğu bir tekne alabora oldu.

Balıkçıların acil durum vericisi kullanarak yardım çağrısında bulunması üzerine Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi harekete geçti. Bölgeye helikopter sevk edilirken, balıkçılar alabora olan teknenin yakınlarında bulundu. Havadan kaydedilen görüntülerde balıkçıların taşınabilir soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştıkları görüldü.

Balıkçılar yaklaşık 2 saat sonra kurtarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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