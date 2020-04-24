Avustralya’daki ilk iftarda öğrencilere döner ikramı

24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Melbourne kent merkezindeki Flinders Kebap’ın sahibi Fırat Osmanoğulları, Kovid-19 nedeniyle işsiz kalan ve Avustralya’dan uçuşların durdurulmasıyla Türkiye’ye dönme imkanı da bulamayınca maddi sıkıntı çeken öğrencilere iftar ve sahur imkanı sunmaya başladı.
Ramazanın ilk gününde yaklaşık 10 öğrenciden oluşan ilk grup kendilerine ikram edilen döner, pilav, çorba, salata ve içecekten oluşan hazır servis paketlerini alarak ilk iftarlarını açtı.
- Öğrencilerin ramazan boyunca iftar ve sahurları karşılanacak
Virüsle ilgili yasakların başlamasıyla birlikte öğrencilere ücretsiz yiyecek imkanı sağladıklarını hatırlatan Fırat Osmanoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan boyunca da öğrencilere iftar ve sahur vereceklerini söyledi.
Osmanoğulları, yemek verirken sınır koymadıklarını belirterek, "Bir kişi günde istediği kadar gelip yemek alabilir, zaten oruçta tutuyorsa sahura denk geldiği zaman gelip alabilirler. Flinders Kebaba kim gelirse gelsin içeri girdiği zaman ben yemek yemek istiyorum ama param yok diyen herkese veriyorduk, bu süreçten sonrada yine devam edecek. Yani ihtiyaç sahibi kim varsa, dile getirdiği zaman bizim dükkanımızdan her zaman yiyecek alabilirler.’’ dedi.
- Çocuklar burada yalnızlaştı
Virüsün ortaya çıkması ile öğrencilerin Türkiye’deki ailelerinin merak içinde kaldıklarını hatırlatan hayır sever esnaf, "Çocuklar burada yalnızlaştı, biz bile buranın vatandaşı olduğumuz halde kendimiz de sıkıntıya girdik. Çocukların sıkıntıya girdiklerini fark etmemden dolayı, onlara böyle abilik, yemekten öte manevi destek olmak için bunu düşündük." ifadelerini kullandı.
- Koronavirüsten dolayı öğrencilerin durumu kötü
Avustralya’ya iki ay önce dil öğrenmek için gelen Ayhan Alkan, "Şu an koronavirüsten dolayı öğrencilerin durumu kötü, birçoğu işten çıkartılmak zorunda kaldı çünkü birçok yer kapandı ondan dolayı durumları kötü. Bazıları geri dönmek zorunda kaldı. Şu an geri de dönemiyorlar uçak olmamasından dolayı." diye konuştu.
Yaklaşık 5 aydır Melbourne’da dil eğitimi alan Tuğba Bektaş ise, "Normalde hepimiz çalışıyorduk ama koronavirüsten dolayı çalışmıyoruz, işlerimizi kaybettik. Böyle Fırat abinin bizi düşünmesi ve iftar vermesi çok güzel bir şey, bir de ramazan zaten bizim için çok özel, çok mutluyuz teşekkür ederiz kendisine." ifadelerini kullandı.
Resmi verileri göre yaklaşık bin 640 Türk öğrencinin geldiği Avustralya’da ihtiyaçlı duruma düşenlere yardım etmek amacıyla, Türkiye’nin Kanberra Büyükelçiliği ile Melbourne ve Sidney başkonsolosluklarınca eş güdüm faaliyetleri yürütülüyor.
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