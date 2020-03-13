Avustralya’da yeni tip koronavirüs önlemleri artırıldı

13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 3 kişinin hayatını kaybettiği ve vaka sayısının 195’e ulaştığı ülkede, 500 veya daha fazla kişinin katılımıyla gerçekleşecek zorunlu olmayan toplumsal etkinliklerin iptal edilmesini tavsiye etti.
Morrison, eyalet başbakanları ile Sydney’de yaptığı toplantının ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Avustralya’daki virüs salgınının yayılmasına karşı alınan önlemleri açıkladı. Ülke genelinde pazartesinden itibaren 500 veya daha fazla kişinin katılımıyla gerçekleşecek mecburi olmayan toplumsal etkinliklerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulunan Morrison, iptal tavsiyesinin okulları, üniversiteleri, toplu taşıma araçlarını veya havalimanlarını kapsamadığını vurguladı.
Morrison, yurt dışına yapılacak seyahatlerin de mecburi olmadıkça yeniden düşünülmesi gerektiğinin altını çizerek alınacak önlemlerin virüsü yavaşlatarak daha iyi mücadele için öne geçip zaman kazanma niteliğinde olduğunu kaydetti.
- Avustralya Grand Prix'si iptal edilmişti
"Doğrudan yasaklama" yerine "tavsiye" niteliğinde olduğu belirtilen önlemler kapsamında, söz konusu etkinliklerin iptaline, bu etkinlikleri düzenleyen kişi veya kurumların karar vermesi bekleniyor.
Melbourne’de bu hafta sonu yapılacak Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs endişesiyle Uluslararası Otomobil Federasyonu(FIA) ve Avustralya Grand Prix Kurumunun aldığı kararla iptal edilmişti.
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