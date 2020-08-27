Avustralya’da yeni Kovid-19 vakaları düşüyor, can kaybı artıyor

Avustralya’da bir günde en fazla vakanın kaydedildiği 30 Temmuz’da 747’ye yükselen yeni vaka sayıları, son 24 saatte Victoria eyaletinde 113, Yeni Güney Galler’de 9, Queensland’da 2 kişinin daha daha Kovid-19’a yakalanmasıyla 124'e geriledi.
Yeni vaka sayışlarındaki düşüş sürerken Kovid-19’dan en fazla can kaybının kaydedildiği Victoria eyaletinde dün yaşanan 24 can kaybının ardından, bugünde 23 kişi daha virüsten hayatını kaybetti.
Eyaletteki can kayıplarının çoğunluğu yaşlı bakım evlerinde olmasından dolayı, önümüzdeki günlerde virüsten ölenelerin sayılarının artabileceği belirtidi.
Victoria’da 23 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten can kaybı 572’ye çıkarken, son günlerde can kaybı yaşanmayan Yeni Güney Galler’de (NSW) 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Avustralya’da Kovid-19’un ilk görülmeye başladığı 25 Ocak’tan bu yana gerçekleştirilen yaklaşık 5 milyon 885 binden fazla testin sonucuna göre virüse yakalanan 25 bin 320 kişiden 21 bin 100’ü sağlığına kavuşurken, 3 bin 789 aktif vakadan 46’sı yoğun bakımda olmak üzere, 603’ü çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.
- Yeni Zelanda’da 7 kişi daha virüse yakalandı
Yeni Zelanda Halk Sağlığı Direktörü Caroline McElnay tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki testlerde 7 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.
Yeni vakalarla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının 126 olduğunu açıklayan McElnay, aktif vakalardan 2’si yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 10 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.
Yeni Zelanda’da Kovid-19’a yakalandığı belirlenen toplam 1702 kişiden 1554’ü iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.
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