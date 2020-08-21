Avustralya’da yeni Kovid-19 vakaları düşmeye başladı

Son 24 saatteki verilere göre, 179 kişinin Kovid-19’a yakalanmasıyla yaklaşık 5 hafta sonra Victoria’daki en düşük vaka sayısı ortaya çıkarken, 9 ölümün kaydedildiği eyalette virüsten ölenlerin sayısı 385’e, ülke genelinde 472’ye çıktı.
Virüste ikinci dalgayı yaşayan ve ‘‘felaket durumu’’ ilan edilerek sıkı yasakların uygulandığı Victoria’da 13 Temmuz’da kaydedilen 177 yeni vakadan sonra hızla yayılmaya başlayan Kovid-19’a, 30 Temmuz’da 723, 8 Ağustos’ta ise 725 kişinin yakalandığı belirlenmişti.
Kovid-19’dan Avustralya'da en fazla ölümün yaşandığı Victoria eyaletinde 385 kişi hayatını kaybederken son zamanlarda can kaybı yaşanmayan Yeni Güney Galler’de 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Avustralya’da gerçekleştirilen yaklaşık 5 milyon 520 binden fazla testin sonucuna göre Kovid-19 nedeniyle hastalanan 24 bin 417 Avustralyalıdan 17 bin 846’sı sağlığına kavuşurken, yaklaşık 5 bin 200 aktif vakadan 642 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.
- Yeni Zelanda’da aktif vaka sayısı 105’e çıktı
Son 24 saatte yapılan testlerde 9 kişiye daha virüs tanısı konulduğunu açıklayan Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, ülkedeki aktif vaka sayısının 105’e çıktığını bildirdi.
Kovid-19’a yakalanan 7 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu aktaran Dr. Bloomfield, 105 aktif vakadan 8’inin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü, diğer aktif vakaların otellerde karantinada tutulduğunu söyledi.
Ülkede 102 gün aradan sonra, 11 Ağustos'ta ilk kez yurt içi kaynaklı vakalara rastlanması üzerine, Yeni Zelanda’nın en büyük kenti Auckland'da 3’üncü, ülkenin geri kalanında ise 2'nci seviyeye yükseltilen tedbirler 26 Ağustos’a kadar yürürlükte kalacak.
Yeni Zelanda’da Kovid-19’a yakalandığı belirlenen toplam 1665 kişiden 1538’i iyileşirken, 22 kişi hayatını kaybetti.
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