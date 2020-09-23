Avustralya’da son 24 saatte Kovid-19’dan 5 kişi daha öldü

AA

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları, günlük vaka sayıları ve 28 Eylül’de hafifletilmesi planlanan yasaklarla ilgili açıklamada bulundu.

Eyalette 80 ila 100 yaşlarında 3’ü kadın toplam 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklayan Başbakan Andrews, vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Son 24 saatte elde edilen verilere göre 15 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu aktaran Andrews, vatandaşlara yaptığı çağrıda test yaptırmanın önemine dikkat çekerek ‘‘normale dönene kadar hafif belirtileriniz olsa bile hemen test yaptırın. Virüsün kontrol altına alınması için test yaptırmak kritik öneme sahip.’’ ifadelerini kullandı.

-Victoria’daki ölümler, ülkedeki can kayıplarını yükseltiyor

Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği Victoria eyaletinde can kayıplarının sürmesi, ülkede virüsten ölenlerin sayısını 859’a yükseltti.

Bugün 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki ölü sayısı 771’e çıkarken, son dönemlerde can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletlerinden, Yeni Güney Galler'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Avustralya’daki toplam 26 bin 972 Kovid-19 vakasından 20 bin 91’inin kaydedildiği Victoria, vaka sayılarının da en fazla görüldüğü eyalet konumunda.

Avustralya’da virüse yakalananlardan 24 bin 213 kişi sağlığına kavuşurken, 856 aktif vakadan, 11’i yoğun bakımda olmak üzere 100 Kovid-19’lu hastanın tedavisi çeşitli hastanelerde devam ediyor.

- Yeni Zelanda’da 3 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki gündür yeni vaka kaydedilmeyen ülkede, 3 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkedeki toplam 62 aktif vakanın bulunduğunu duyuran Sağlık Bakanlığı, hastanedeki 3 Kovid-19’lu hastanın tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Yeni Zelanda'da virüse yakalandığı belirlenen 1824 kişiden, 1737’si sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.