Avustralya’da son 24 saate 13 yeni vaka kaydedildi, 2 kişi daha öldü

Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği Victoria eyaletinde, iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki virüsten ölenlerin sayısı 861’e çıktı.
Virüsün ilk görüldüğü 25 Ocak'tan bu yana ülke genelinde gerçekleştirilen 7 milyon 394 binden fazla testin sonucuna göre Kovid-19 nedeniyle hastalanan 26 bin 986 Avustralyalıdan, 24 bin 298’i sağlığına kavuşurken, 702 aktif vakadan 11'i yoğun bakımda olmak üzere 89 kişinin tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.
Öte yandan son 24 saatteki verilere göre, Victoria'da 12, Yeni Güney Galler'de bir kişiye daha Kovid-19 tanısı konulurken, diğer eyalet ve bölgelerde yeni vaka kaydedilmedi.
Avustralya’da Kovid-19 kaynaklı 861 can kaydından 773’ü virüsün en fazla etkili olduğu Victoria eyaletinde yaşanırken son dönemlerde can kaybı kaydedilmeyen ülkenin diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.
- Victoria’daki Kovid-19 yasakları kademeli kaldırılacak
Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte kaydedilen sadece 12 yeni vakanın kentteki yasakların bir anda kaldırılacağı anlamına gelmediğini, bunun yerine "güvenli ve istikrarlı adımlar" atılarak hafifletileceğini söyledi.
Kovid-19 salgınını durdurmak amacıyla 2 Ağustos’ta ilan edilen eyalet genelindeki "felaket durumu" ve eyaletin başkenti Melbourne'deki olağanüstü hal kapsamında 28 Eylül’e kadar 21.00 ila 05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
Başbakan Andrews, eyaletteki vaka sayısındaki son 14 günlük ortalamanın 28 Eylül’e kadar 30 ila 50'de kalması durumunda, yürürlükteki yasakların gelecek pazar gününden itibaren hafifletileceğini söylemişti.
-Yeni Zelanda’da 3 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün 3 yeni vakanın kaydedilmesinin ardından bugün de 3 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.
Ülkedeki aktif vaka sayısının 65’e çıktığını duyuran Sağlık Bakanlığı, hastanedeki 3 kişinin tedavisine devam edildiğini kaydetti.
Yeni Zelanda, virüse yakalandığı belirlenen 1827 kişiden 1737’si sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.
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